Dirk Kurzhagen möchte Ortsbürgermeister in Homberg (WW) werden: „Ein gutes Miteinander in der Ortsgemeinde.“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Dirk Kurzhagen, ich bin 55 Jahre alt. Ich bin staatlich geprüfter Maschinenbau-Techniker und Maschinenbaumechaniker-Meister. Ich war jetzt lange Jahre Ortsverbandsvorsitzender des Ortsverband „CDU Hoher Westerwald“. Auch als Prüfer für die Ausbildung bei der IHK wurde ich viele Jahre in verschiedenen Gremien eingesetzt. Zudem engagiere ich mich auch noch in anderen Vereinen.

Mein politischer Werdegang

In der Verbandsgemeinde Rennerod bin ich unter anderem im Ausschuss für Jugend und Soziales.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Unser schöner Ort Homberg im Westerwald soll trotz der und auch durch die vielen Einflüsse lebenswert bleiben. Es ist mir sehr wichtig, dies nie aus den Augen zu verlieren, obwohl wir weiter in die Zukunft blicken und gehen müssen. Ich werde Homberg lebenswert und zukunftsorientiert weiter gestalten. Die Natur in Homberg zu bewahren, aber sich von der Technik nicht abhängen lassen – Das ist genau die Formel, die ich für Homberg erachte und erbringen werde.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Persönlich liegt es mir sehr am Herzen, das gute Miteinander der Ortsgemeinde Homberg und des Dorfverschönerungsverein DVV-Homberg zu erhalten und weiter zu vertiefen und auszubauen. Wichtig damit verbunden sind mir auch die Wünsche aller unserer Mitbürger in Homberg. So können auch weiterhin viele gute Projekte für Homberg umgesetzt werden.

Das sind meine Ecken und Kanten

Das ist mein politisches Motto

Zukunft gestalten

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.