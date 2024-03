Plus Westerwald

Digitaler Marktplatz unter Druck: Wie der Wäller Markt die Wende schaffen will

Von Daniel-D. Pirker

i Gründer und Vorstand des Wäller Markts, Wendelin Abresch, vor einem der drei mit Strom betriebenen Lieferwagen, die vom Logistikzentrum in Stockum-Püschen aus Waren in die Landkreise Altenkirchen und Neuwied sowie den Westerwaldkreis bringen. Foto: Markus Eschenauer

Zwischen Hoffnung und Herausforderungen: Die vor zwei Jahren an den Start gegangene Online-Verkaufsplattform samt eigener Lieferlogistik ist in finanzielle Schieflage geraten. Wie konnte es so weit kommen? Und wie will die Genossenschaft hinter dem Projekt wieder aus der existenzbedrohenden Lage herausfinden?