Westerburg

ww-lit mit Christine Westermann: Bestsellerautorin liest in Westerburg

Nach einer kleinen Sommerpause starten die 23. Westerwälder Literaturtage (ww-lit) in die zweite Halbzeit. Noch bis in den Oktober hinein wird es viele Lesungen, quer verteilt über den Westerwald, geben. Den Anfang macht am Donnerstag, 22. August, die Journalistin und Bestsellerautorin Christine Westermann in der Stadthalle in Westerburg.