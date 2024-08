Plus Kroppach

Zweitägiges Jubiläum steht bevor: Kroppach blickt auf 825 Jahre Dorfgeschichte

825 Jahre ist es her, dass die Ortsgemeinde Kroppach erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das wird am Wochenende 31. August/1. September ausgelassen gefeiert. In einer Festbroschüre wird daran erinnert, dass im Gründungsjahr Kroppachs, also 1199, in England mit König Richard Löwenherz (auch bekannt durch seinen sagenumwobenen Mitstreiter Robin Hood) eine der damals berühmtesten europäischen Persönlichkeiten starb.