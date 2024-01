Die einsturzgefährdete Fabrik in der Hahnenbergstraße in Mogendorf, die von Sturm Zoltan so beschädigt wurde, dass die örtliche Feuerwehr eine Straßensperre errichten musste (wir berichteten). In der letzten Dezemberwoche 2023 hatte ein Termin mit dem zuständigen Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Wirges und Bauberatern des Technischen Hilfswerks (THW) in Montabaur stattgefunden. Nun plant die Untere Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises mit anliegenden Firmen und einem Prüfingenieur für Baustatik in den kommenden Tagen einen weiteren Ortstermin, wie die Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.