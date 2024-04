Plus Stockhausen-Illfurth Die 1960er-Jahre im Westerwald: Als Schweine noch zu Hause geschlachtet wurden i Das Foto zeigt links den Kleinlieferwagen von Walter Theis, mit dem er die Dörfer und Landwirte bereiste und seine Ferkel anbot. Die Aufnahme erinnert Klaus Aller aus Stockhausen-Illfurth an frühere Hausschlachtung in der Zeit, als er Kind war. Foto: Klaus Aller/Walter Theis Landwirtschaft vor 60 Jahren sah im Westerwald noch ganz anders aus als heutzutage. Klaus Aller aus Stockhausen-Illfurth erinnert sich an ei spezielles Ereignis in den 1960er-Jahren. Lesezeit: 4 Minuten

Es war an einem Frühjahrstag in der Osterzeit als ich etwa zehnjährig vom Cowboy- und Indianerspielen im warmen, von der Mama gestrickten Pullover, an dem die Ärmel verlängert wurden, wenn sie zu kurz waren, nach Hause kam. Da stand ein kleiner Lkw mit Kastenaufbau am Haus bei meinen Eltern und ...