Der Stiftsweg: Vom Wiesensee über Gemünden mit der Holzbachschlucht nach Westerburg

Rund um Westerburg und Stahlhofen a.W. werden in diesem Jahr fünf Wege ausgeschildert, die es schon seit einigen Jahrzehnten gibt – zumindest theoretisch. Denn ihre Markierungen waren schon kaum mehr erkennbar, und nur wenige Einheimische wussten noch, wo sie einst zu finden waren. Daher startete die Tourist-Info Wällerland am Wiesensee (Tiwi) einen Aufruf – mit erstaunlichem Erfolg: Ehrenamtliche Wegepaten haben sich bereit erklärt, die Strecken per GPS-Track aufzuspüren und neu zu kennzeichnen.