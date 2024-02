Seit gut zwei Jahren erhitzt die Müllproblematik an zwei Mehrfamilienhäusern in der Martin-Luther-Straße in Wirges die Gemüter von Mietern, Nachbarn und der Trägergesellschaft. Immer quollen die Container über und volle Müllbeutel daneben lockten schließlich sogar Ratten an (wir berichteten). Nun kündigt der Eigentümer, die LEG-Immobiliengruppe aus Düsseldorf, eine Lösung für alle Beteiligten an.