Plus Westerwald Das Gelbachtal touristisch aufwerten: Gemeinsam gegen Motorradlärm i Die Polizei informiert im Gelbachtal immer wieder über rücksichtsvolles Fahren. Die meisten Motorradfahrer halten sich an die Regeln. Foto: Archiv Markus Müller Die drei Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau, Diez und Montabaur wollen das Gelbachtal touristisch aufwerten. Ein Punkt dabei: Den Motorradlärm verringern. Dazu haben die Verbandsgemeinden nun erste Ideen entwickelt. Lesezeit: 2 Minuten

Wer ein dickes Brett bohren möchte, braucht Ausdauer, gute Partner und geeignetes Werkzeug. So ist es auch bei der Reduzierung des Motorradlärms im Gelbachtal – in diesem Fall das „dicke Brett“. Partnerschaftlich arbeiten die drei Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau, Diez und Montabaur seit Jahren an der Umsetzung des „Masterplan Gelbachtal“, der ...