Plus Steinebach a.d.W Dank neuer Absetzanlage am Dreifelder Weiher: Wasser in der Wied wird jetzt sauberer Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Über die Realisierung der Anlage freuen sich (von links) Teichwart Helmut Schuster, Bachpate Wilfried Bötzhöfer, Jan Philipp (Arge Nister), Bürgermeisterin Gabriele Greis, Olaf Glasner (Kreisverwaltung) und Inés Noll (Nabu-Stiftung). Foto: Röder-Moldenhauer Rund ein Vierteljahrhundert lang hat Fischereipächter und Bachpate Wilfried Bötzhöfer dagegen gekämpft, dass die Wied nach dem (früher üblichen) jährlichen Ablassen des Dreifelder Weihers immer wieder mit Unmengen von Schlamm und anderen Sedimenten verunreinigt und verstopft wurde. Jetzt endlich kann er dieses Kapitel schließen. Lesezeit: 3 Minuten

Denn an der Seeburger Straße in Steinebach wurde jetzt eine neue, dem Fluss vorgelagerte Hälter- und Absetzanlage in Betrieb genommen, sodass das Wasser des Weihers beim Ablassen fortan zunächst gesäubert und dann erst weiter in die Wied geleitet wird. Bei der Vorstellung der Anlage mit ihren sieben Schleusen und zwei Sedimentbecken ...