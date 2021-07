Dank Losverfahren: Zwei Wäller Grundschulen für „Aktion Grün“ zur nachhaltigen Entwicklung ausgewählt

Vor allem seit Beginn der Corona-Krise hat der Wald als Aufenthalts- und Lebensraum für viele Menschen an Bedeutung gewonnen. Dass er aber noch viel mehr ist als Erholungs-, Freizeit- und Sportstätte, das will die „Aktion Grün – Wald unterwegs“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald/Landesverband Rheinland-Pfalz insbesondere jungen Leuten nahebringen. 3. und 4. Klassen von insgesamt 35 Schulen im Land wurden für die Teilnahme an dem Projekt per Losverfahren ausgewählt. Darunter sind mit der Eisenbachtal-Grundschule Girod und der Grundschule in Hachenburg-Altstadt auch zwei Einrichtungen aus dem Westerwaldkreis. Die Drittklässler der Grundschule Altstadt haben wir beispielhaft bei einem ihrer Termine begleitet.