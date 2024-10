Credo: Unterhalten und der guten Sache dienen: Benefizkonzert der Chorgruppe „Wir“ in Wissen

Musikalisch zum „Denken anregen“ – das ist die Intention der Gruppe „Wir“ aus Montabaur, ein seit 37 Jahren bestehender Chor. Am Sonntagnachmittag gab die Sängerschar ein Benefizkonzert in der Kirche St. Willibrord in Winden. Der wohltönende Chorgesang und der Spendenerlös haben bewiesen: Es hat sich auch diesmal gelohnt. Foto: Hans-Peter Metternich