Wallmerod

Damit im Fall der Fälle, dass die Verwaltung unter Quarantäne gestellt wird, trotzdem die Arbeit weiterlaufen kann und damit auch die Versorgung der Bevölkerung, beispielsweise mit dem nötigen Trinkwasser, gewährleistet werden kann, hat die Verbandsgemeinde Wallmerod einen umfassenden Notfallplan erarbeitet. „Wir haben überlegt: Was muss unbedingt laufen?“, sagt Bürgermeister Klaus Lütkefedder und fasst die Situation in der Verwaltung so zusammen: „Die Verbandsgemeinde Wallmerod kann alle erforderlichen Leistungen für die Bürger erbringen, auch wenn Mitarbeiter aufgrund von Corona-Erkrankungen oder -Quarantäne ihre Arbeitsplätze nicht aufsuchen können.“