Da saß er also vor etwa 110 Jahren, der damals wohl zehn Jahre alte Wilhelm Ott, auf der alten Steintreppe vor der Heilberscheider Schule. Die Treppe ist so nicht mehr vorhanden, aber der Blick von meinem privaten Bürofenster fällt direkt auf die andere Straßenseite an die Mauerecke der alten Schule, wo der kleine Wilhelm saß.