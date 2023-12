Plus Niederelbert Chorkonzert in Niederelbert: Advent in aller Welt stimmungsvoll besungen Die beiden gemischten Chöre, der Folklore-Chor Montabaur und Eintracht Musica Viva Welschneudorf, haben am Sonntagnachmittag in der katholischen Kirche St. Josef Niederelbert musikalisch dem „Advent in aller Welt“ gehuldigt. Für alle, die dieses tolle Konzert verpasst haben, gibt es schon bald eine zweite Chance. Von Hans-Peter Metternich

Zu einer Chorgemeinschaft zusammengeführt hat die Ensembles die musikalische Leiterin Regine Reisinger. Das zweite Adventskonzert findet am Sonntag, 17. Dezember, in Welschneudorf statt und will ebenso mit Musik und Gesang auf die Festtage einstimmen. Die Einstimmung in Niederelbert, bei der Arngard Schmidt die Sängerinnen und Sänger am Piano begleitete, war von ...