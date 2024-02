CDU-Unternehmerkongress in VG Höhr-Grenzhausen: Wirtschaft ist bei erstem Kongress kaum vertreten

Der erste CDU-Unternehmerkongress in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen war von großer Harmonie geprägt. Einig waren sich die anwesenden CDU-Politiker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer in ihrem Unmut über die Politik der Ampelkoalitionen in Bund und Land und die Initiativen der EU-Kommission, deren Arbeit trotz der konservativen Vorsitzenden Ursula von der Leyen von einer „linken Ampel“ geprägt sei, wie gesagt wurde.