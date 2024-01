Brauerei reagiert mit Innovationen auf Krisen: Mit Geschäftsjahr 2023 zufrieden

Das rund 100-köpfige Team der Westerwald-Brauerei kann auf ein solides Geschäftsjahr 2023 zurückblicken. Foto: Röder-Moldenhauer

Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Dies sei in doppelter Hinsicht ein Erfolg für die Familienbrauerei, da zu Jahresbeginn sowohl die Handelswaren Kölsch und Alt sowie Hachenburger Schwarzbier aus dem Sortiment genommen wurden.

Die Zugpferde der Privatbrauerei in fünfter Generation bleiben weiterhin die Kernsorte Hachenburger Pils mit 3 Prozent sowie Hachenburger Hell mit 19 Prozent Zuwachs. Die alkoholfreien Biere und Kalter Kaffee wuchsen laut Unternehmen um 14 Prozent. Entgegen dem schwächelnden deutschen Biermarkt, der 2023 eine negative Entwicklung um mehr als 3 Prozent verzeichnen musste, habe die Westerwald-Brauerei gar Marktanteile hinzugewonnen. Für den Umsatz geben die Hachenburger ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich an.

Deutliches Absatzplus beim Fassbier

Für Fassbier verzeichnet die Westerwald-Brauerei dank vieler Neukunden in der Gastronomie und bei Festveranstaltungen 2023 ein Plus von gut 15 Prozent – und liegt damit mittlerweile deutlich über dem Absatz im Vor-Corona-Jahr 2019. Hier wirkten sich die Investitionen in den Kundenservice aus, erläutern Klaus Strüder und Benny Walkenbach, die für den Bereich Feste beziehungsweise Gastronomie verantwortlich zeichnen. Nur folgerichtig habe die Brauerei daher im abgelaufenen Geschäftsjahr in die Leergutbeschaffung investiert und unter anderem eine Großbestellung neuer Fässer abgerufen.

Dämpfend auf das Ergebnis der inhabergeführten Privatbrauerei wirken sich nach wie vor hohe Kosten für Braumalz, Hopfen, alle weiteren Hilfs- und Betriebsstoffe sowie steigende Energie- und Personalkosten aus. Gemäß der an der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) orientierten Unternehmensphilosophie sieht der geschäftsführende Gesellschafter Jens Geimer hier wenig Einsparpotenzial. Die rund 100 Mitarbeiter erhielten eine faire Vergütung.

Fachpersonal stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

„Wir haben keinerlei Leiharbeitnehmer, outsourcen keine Leistungen an Billigdienstleister. Deshalb ist unser Personalkostenanteil mit mehr als 30 Prozent etwa doppelt so hoch wie bei Großbrauereien. Aber: Wir brauchen für unsere Wettbewerbsfähigkeit einfach gute, dynamische Fachkräfte, die alle Prozesse optimal am Laufen halten und unsere Kunden begeistern können“, so Geimer.

Neben den genannten Faktoren investierte die Brauerei zudem unter anderem in die Erneuerung der kompletten Kanäle, die Flexbio-Anlage die aus Abwasser Biogas macht, die Sanierung der Dächer sowie den Umbau des alten Brauhauses zu einer Eventlocation. Diese wird künftig der Hachenburger Erlebnis-Brauerei – die 2023 mit fast 30.000 Gästen erneut einen Jahresbesucherrekord verbuchen konnte – für Veranstaltungen und Feiern zur Verfügung stehen. Zum Feiern war der Westerwald-Brauerei auch im Dezember zumute, als der Mittelständler in der Mainzer Staatskanzlei als „Zukunftsunternehmen 2023“ des Landes ausgezeichnet wurde.

Ein Erfolg, auf dem man sich in Hachenburg keineswegs ausruhen möchte. Bis Mitte 2024 soll ein Viertel der Hachenburger Biere klimaneutral ausgefahren werden, bis 2026, so der Plan, wird dieser Anteil gar auf mehr als 50 Prozent steigen. Bereits 2023 schaffte die Brauerei mit dem Hachenburger E-Truck einen ersten vollelektrischen Lkw an. Dank einer ebenfalls 2023 installierten Fotovoltaikanlage auf den Betriebsgebäuden fahre die Hachenburger Logistikflotte mit eigenproduziertem Strom so günstig wie nie zuvor. „Im Ergebnis kann Klimaneutralität nur gewinnen. Voraussetzung ist, dass sie auch wirtschaftlich umsetzbar ist“, sagt Geimer.

CO2-Rückgewinnung ermöglicht neue Getränke

Von einer der größten Investitionen 2023 im Bereich Nachhaltigkeit werde das Unternehmen bereits 2024 profitieren, wenn im Februar eine CO2-Rückgewinnungsanlage in Betrieb geht. Bei der Anlage handele es sich um ein Leuchtturmprojekt gemeinsam mit einem mittelständischen Unternehmen aus dem Anlagenbau. Die Anlage ermögliche es der Brauerei, künftig jährlich bis zu 500 Tonnen CO2 aufzufangen, das bei der Gärung der Hachenburger Biere entsteht und bisher eine Umweltemission darstellte. Nach dem Auffangen werde das CO2 gereinigt und zu hochreiner Kohlensäure aufbereitet, erklärt Maik Grün, Projektverantwortlicher und Leitender Braumeister.

Die Kohlensäure könne wiederum für die Herstellung und Abfüllung von Getränken verwendet werden. Deshalb plant die Westerwald-Brauerei fürs Frühjahr die Einführung mehrerer neuer, alkoholfreier Getränke. Darüber hinaus sollen weitere saisonale Produkte das Sortiment erweitern.

Brauereichef Geimer sieht einen stetigen Wandel des eigenen Portfolios als Erfolgsfaktor an: „Es wäre falsch, hier über den Staat zu schimpfen, denn die Probleme unserer Branche sind hausgemacht. Wenn den Biergenießern trotz niedrigster Angebotspreise der Industriebrauereien die Lust aufs Bier vergeht, müssen wir selbst anpacken. Wir, die Brauereien, müssen mit innovativen Ideen und Produkten wieder mehr Begeisterung fürs Bier wecken und uns mehr denn je auch mit alkoholfreien Bieren und Erfrischungsgetränken beschäftigen.“ red