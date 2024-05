Plus Ransbach-Baumbach

Brandstiftung in Ransbach-Baumbach: Gleich zwei Feuer in ehemaligem Sporthotel am Pfingstwochenende

i Zwei Polizeibeamte kontrollieren, ob der Nebeneingang des verlassenen Sporthotels verschlossen ist. Foto: Maja Wagener

Zwei Beamte der Polizeidienststelle Höhr-Grenzhausen kontrollieren am Pfingstmontag den Hintereingang des ehemaligen Sporthotels „Kannenbäckerland“ in Ransbach-Baumbach. Gleich zwei Mal hat es an diesem Wochenende in dem heruntergekommenen Gebäude in der Straße „Zur Fuchshohl“ gebrannt, das seit 2018 leer steht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.