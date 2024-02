Brandstiftung an Flüchtlingsheim in Horbach? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bewohner

Die Staatsanwaltschaft in Koblenz hat wegen des Brandes in einer Horbacher Flüchtlingsunterkunft Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Bei dem Feuer (wir berichteten) waren am Sonntagabend nach neuesten Informationen vier Bewohner des Hauses in der Oberdorfstraße in Horbach leicht verletzt worden, sie hatten Rauchgase eingeatmet.