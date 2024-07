Brandstifter von Horbach muss Jahre in Haft: Geständigem Täter tut es „sehr, sehr leid“

In seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Horbach hat der Angeklagte am 4. Februar Feuer gelegt. Der Raum brannte völlig aus, alle 16 Bewohner des Hauses, die an diesem Abend dort waren, konnten sich retten. Der Gebäudeschaden soll um 100.000 Euro liegen. Foto: Andreas Egenolf