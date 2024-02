Plus Horbach Brand in Westerwälder Flüchtlingsunterkunft sorgt für Großeinsatz: Ursache unklar Drei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horbach im Westerwaldkreis leicht verletzt worden. Es hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können. Von Andreas Egenolf

Um 21.11 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle in Montabaur ein Notruf ein, dass ein Gebäude in der Oberdorfstraße in Brand stehen würde. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort in Horbach eintrafen, schlugen bereits die ersten Flammen aus einem Zimmer im ersten Stock. Da an der Wohnadresse, ...