Plus Westerwald

Bilanzsumme wächst auf 3,94 Milliarden Euro: Westerwaldbank trotzt der schwierigen Lage

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Vorstandssprecher Ralf Kölbach (von rechts) sowie seine beiden Vorstandskollegen Markus Kurtseifer und Andreas Tillmanns stellten die Bilanz der Westerwaldbank für das Geschäftsjahr 2023 vor und gaben einen Ausblick auf die Aktivitäten im laufenden Jahr. Foto: Röder-Moldenhauer

In ungewohnter Deutlichkeit hat der Vorstand der Westerwaldbank am Freitag in Hachenburg die aktuelle Bundespolitik kritisiert. Anlass war die Vorstellung der Unternehmensbilanz für 2023. Dabei sagte Vorstandssprecher Ralf Kölbach, dass hausgemachte Gründe dafür verantwortlich seien, dass Deutschland nicht mehr die wirtschaftliche Lokomotive des Euroraums sei, sondern dessen Schlusslicht.