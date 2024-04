Gegen 15.15 Uhr waren drei Lastwagen bei leicht diesigem Wetter im Februar 2023 auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs. Wenige Hundert Meter hinter der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach kollidierten dann alle drei Gespanne an einem Stauende miteinander. Die Folgen waren dramatisch. Foto: Andreas Egenolf