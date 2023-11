Alpengaudi in Montabaur: Hunderte Besucher haben bei der Après-Ski-Party am Dienstagabend die Wintersaison eingeläutet und bei Bier, Brezeln und Ballermannmusik ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Partyschlager-Fans kamen, auch passend zu Halloween, verkleidet in das Festzelt auf der Eichwiese.