Plus Wied/Montabaur „Bewegung" im Wald von Wied: Wolfsschilder weg, doch das letztes Wort steht noch aus Von Markus Kratzer i Wolfsschilder weg, letztes Wort steht noch aus Foto: Markus Kratzer Die drei Wolfsschilder im Naturschutzgebiet „Oberes Wiedtal" hängen nicht mehr. Darüber hat Klaus Koch, Jagdpächter von Wied, unsere Zeitung am Wochenende informiert. Er selbst habe die Tafeln nicht entfernt, versichert er.

Koch vermutet, dass die örtliche Forstverwaltung auf Geheiß der Kreisverwaltung in Montabaur die Schilder am Freitag beseitigt hat, nachdem das Oberverwaltungsgericht Koblenz in diesem Monat einen Schlussstrich unter den juristischen Streit zwischen ihm und der Kreisverwaltung gezogen hat. Das letzte (inhaltliche) Wort in diesem seit dem vergangenen Jahr schwelenden Konflikt ...