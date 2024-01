Höhr-Grenzhausen

Bewaffneter Raubüberfall in Höhr-Grenzhausen: Täter auf der Flucht

Bewaffneter Raubüberfall in Höhr-Grenzhausen: Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr die Sparkasse in der Rathausstraße überfallen. Die Suche nach dem Mann läuft.