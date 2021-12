Schuldig im Sinne der Anklage: Zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren ist ein 63-jähriger Rumäne verurteilt worden, weil er in insgesamt vier Fällen die Portemonnaies von Frauen in Westerwälder Supermärkten gestohlen, ihnen das Bargeld entwendet und mit den Bankkarten verschiedene Geldsummen abgehoben hat. Dies hat das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Sonja Bommel am Amtsgericht Montabaur entschieden.