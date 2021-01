Hilgert

Aus der Vielfalt der Modelleisenbahnen, die Generationen fasziniert haben und heute immer noch bei Liebhabern in hohem Kurs stehen, sticht eine Modellanlage hervor, auf der sich keine Eisenbahnmodelle bewegen. Bei Joachim Hallermann in Hilgert drehen stattdessen sogenannte „O-Busse“ ihre Runden in einer reizvollen imaginären Landschaft. Wie kommt ein Modellbahn-Liebhaber auf die Idee, O-Busse anstatt Eisenbahnen in Miniaturform zu modellieren? Unsere Zeitung hat bei Joachim Hallermann nachgefragt, wie er zu diesem Hobby gekommen ist, und was sich hinter dem Begriff „O-Bus“ eigentlich verbirgt.