Beratungsstelle von Donum Vitae umgezogen: Schwangerenkonfliktberatung hat neue Räume in Montabaur

Die Schwangerenkonfliktberatung von Donum Vitae Westerwald/Rhein-Lahn ist jetzt in der Klostergasse 1 in Montabaur zu finden. Das Ehepaar Gröninger übergab die neuen Büroräume nach Renovierung an die Regionalvorsitzende Lilo Kohl, Schatzmeister Detlef Dillmann sowie die Beraterinnen Heike Hartkorn und Brigitte Kazmarek-Lang.

Der Name Donum Vitae drückt die Überzeugung aus, dass Leben ein Geschenk ist. Doch nicht jedes Geschenk kommt zur passenden Zeit, und nicht jedes Geschenk löst Freude aus. Die Beraterinnen stehen in schwierigen Konfliktsituationen genauso an der Seite der Schwangeren wie bei allen Fragen rund um Familienplanung und Sexualität. Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym und wertorientiert. Bei Bedarf wird auch ein Beratungsnachweis nach Paragraf 219 Strafgesetzbuch ausgestellt, der die Voraussetzung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch bildet. Gesprächstermine können kurzfristig vereinbart werden, sind kostenfrei und unabhängig von Nationalität und Konfession.

Neben der Schwangerenkonfliktberatung werden die allgemeine Schwangerenberatung, die Kinderwunschberatung und eine Onlineberatung angeboten. Der Schwerpunkt der Beratungsgespräche liegt laut Pressemeldung von Donum Vitae im Westerwaldkreis.