Bei häuslicher Gewalt: Polizei und Interventionsstelle helfen im Westerwald

i Betroffene von häuslicher Gewalt finden bei der Interventionsstelle Hilfe. Foto: Maja Wagener

Die Zahlen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen steigen – auch im Westerwald. Das bestätigt Henrike Schön von der Interventionsstelle (IST) in Westerburg. Sie weiß, was Betroffene und Außenstehende in solchen Fällen tun können.