Zwei Gemeindeschwestern plus gibt es im Westerwaldkreis. In Höhr-Grenzhausen unterstützt Michaele Meudt Senioren ab 80 Jahren mit Informationen und stellt Kontakte her. In Montabaur tut das seit 1. Juni 2021 Schwester Barbara Spiegelhoff. Gefördert wird das vom Land, das die Mittel bisher an die Verbandsgemeinden direkt ausschüttete. Doch ab kommendem Jahr soll der Kreis die Gelder beantragen und verteilen.