Plus Großholbach/Ruppach-Goldhausen Baustelle bei Großholbach: Warum die K101 noch länger gesperrt ist Seit Mitte November sollte sie ursprünglich wieder befahrbar sein, doch immer noch ist sie gesperrt: Die Rede ist von der Kreisstraße 101 zwischen Großholbach und Ruppach-Goldhausen. Nun hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez ein Update zur Baustelle geliefert, was Verkehrsteilnehmer nur wenig freuen wird. Von Andreas Egenolf

Rund 1,3 Kilometer ist sie lang die Strecke, die zwischen den beiden Westerwaldorten seit dem Sommer in einer Gemeinschaftsmaßnahme des LBM mit den Verbandsgemeindewerken Montabaur saniert wird. Die Sichtverhältnisse werden verbessert, was durch geringfügige Absenkungen von Kuppen und seitlichen Böschungen erreicht werden soll. Geplante Bauzeit überschritten Außerdem wird die marode Entwässerung in ...