Baumaßnahmen in Wirges: In der Jahnstraße tut sich etwas

Hans Peter Metternich Von Maja Wagener

i Die Teerdecke in der Jahnstraße wird repariert. Foto: Hans-Peter Metternich

Tiefe Schlaglöcher machen das Befahren der Jahnstraße in Wirges zu einer holprigen Angelegenheit (wir berichteten). Deren Ausbau, für den 470.000 Euro im städtischen Haushalt stehen, ist gerade erst in Planung, während die Arbeiten in der benachbarten Bergstraße fast fertig sind. Doch es tut sich schon etwas in der Jahnstraße.