Bauarbeiten in Mengerskirchen: L 3046 wird ab Montag erneuert

In einer Gemeinschaftsmaßnahme erneuern der Marktflecken Mengerskirchen und Hessen Mobil die Landesstraße 3046 in der Ortsdurchfahrt von Mengerskirchen. Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 15. Januar. Ab diesem Zeitpunkt ist die Ortsdurchfahrt in Mengerskirchen voll gesperrt. Voraussichtlich bis zum späten Frühjahr 2026 sollen die Bauarbeiten danach andauern.

Bauarbeiten in Mengerskirchen beginnen: Die L 3046 wird ab Montag erneuert. Foto: Thomas Söllner fotodesign/Thomas Söllner – Fotolia

Im Zuge der Bauarbeiten werde auch die Situation für Fußgänger verbessert, indem die Gehwege auf mindestens eineinhalb Meter verbreitert werden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Hessen Mobil und Marktflecken Mengerskirchen. Außerdem werden die Bushaltestellen in der Hauptstraße barrierefrei ausgebaut. Der Marktflecken Mengerskirchen erneuert im Rahmen der Baumaßnahme die Trinkwasserleitung und teilweise den Kanal. Bei einigen Teilabschnitten des Kanals sei eine Sanierung ausreichend. Durch Hessen Mobil wird die gesamte Fahrbahn inklusive Frostschutzschicht unter dem Asphalt erneuert.

Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Seit Mitte Dezember fanden bereits erste, vorbereitende Arbeiten des Marktfleckens Mengerskirchen statt. Im Bereich zwischen Kirmesplatz und Knotenstraße wurde unter punktueller halbseitiger Sperrung der Fahrbahn der Kanal saniert und ein Regenwasserkanal im Gehweg erneuert. Am kommenden Montag beginnt der erste Bauabschnitt zwischen der Knotenstraße und der Elsoffer Straße. Ab diesem Zeitpunkt wird die Ortsdurchfahrt in diesem Bereich voll gesperrt.

Die Bauzeit für den gesamten ersten Abschnitt ist auf rund zehn Monate angelegt. Der erste Bauabschnitt ist in drei Bauphasen aufgeteilt. Die Trennung der ersten beiden Bauphasen erfolgt in Höhe der Dammstraße. Begonnen wird im nördlichen Bereich. Während des gesamten ersten Bauabschnitts wird der Verkehr in Richtung Arborn/Herborn über die L 3281, L 3370, L 3453, L 3020, L 3044 und die L 3046 über Winkels, Barig-Selbenhausen, Löhnberg, Niedershausen, Obershausen und Odersberg umgeleitet. In entgegengesetzter Richtung erfolgt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

In der letzten Bauphase des ersten Abschnitts, die etwa einen Monat andauern soll, wird zusätzlich der Kreuzungsbereich mit der Elsoffer Straße gesperrt. Die Umleitung in Richtung Elsoff erfolgt über die L 3046, L 3109 und K 50 über Waldernbach, Neunkirchen und Mittelhofen sowie entsprechend in entgegengesetzter Richtung. Die Umleitung in Richtung Arborn/Herborn erfolgt weiterhin wie oben beschrieben über die L 3281 in Richtung Löhnberg.

Der Schwerlastverkehr wird während des gesamten ersten Bauabschnitts weiträumig umgeleitet – von Herborn kommend, in Richtung Mengerskirchen auf der L 3046 bei Beilstein über die K 78, K 87, K 85 und K 47 über Rodenberg, Seilhofen, Münchhausen, Mademühlen, Oberrod und Elsoff. Von Mengerskirchen kommend, in Fahrtrichtung Herborn wird der Schwerlastverkehr über die L 3281, L 3370, L 3453, L 3020, B 49, L 3020, L 3324 und die L 3282 über Winkels, Barig-Selbenhausen, Löhnberg, Biskirchen, Allendorf, Ulm, Holzhausen und Beilstein geführt.

Auch der Radweg R 8 ist von der Sperrung betroffen. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt von Richtung Krombachtalsperre kommend vorwiegend über Wirtschaftswege westlich um Mengerskirchen herum. Im Anschluss verlagern sich die Bauarbeiten in den zweiten Bauabschnitt auf den Bereich der Hauptstraße zwischen der Kreuzung Elsoffer Straße und der Kreuzung mit der L 3281, Im Roth, in Richtung Winkels. Dieser Bauabschnitt soll etwa vier Monate dauern. Der Verkehr in Richtung Herborn wird währenddessen voraussichtlich weiterhin über Löhnberg umgeleitet, der Verkehr in Richtung Elsoff weiterhin über Neunkirchen.

Der darauffolgende Abschnitt umfasst die Kreuzung Hauptstraße/Im Roth. Der Umbau der Kreuzung wird etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. Die überörtliche Umleitung läuft voraussichtlich über Elsoff, Mittelhofen, Neunkirchen und weiter zum Waldernbacher Stock. Aus Richtung Löhnberg kommend, erfolgt die Umleitung voraussichtlich über Merenberg zum Waldernbacher Stock.

Im abschließenden Bauabschnitt wird zwischen der Kreuzung „Im Roth“ bis zum Ortsausgang Richtung Waldernbach gearbeitet. Rund elf Monate Bauzeit sind für diesen Bauabschnitt vorgesehen. Der Verkehr wird voraussichtlich über Winkels, Barig-Selbenhausen und Merenberg umgeleitet. Dieser Abschnitt wird nochmals in drei Bauphasen unterteilt. Die Baukosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt rund 6,6 Millionen Euro. Kostenträger sind das Land Hessen mit einem Anteil von rund 2,37 Millionen Euro sowie der Marktflecken Mengerskirchen mit einem Anteil von rund 4,21 Millionen Euro.