Bannberscheider Allerlei: Wortwitzige Weibsbilder trafen ins Schwarze

Wo die „Weibsbilder“ auftauchen, da steht die amüsante Unterhaltung im Vordergrund. So wie hier am vergangenen Mittwoch in der Aubachhalle von Bannberscheid, wo Anke Brausch (links) und Claudia Thiel mit ihrem jüng-sten Programm „Abstellgleis – Anschluss verpasst“ alles andere als auf einem Abstellgleis gelandet waren. Foto: Hans-Peter Metternich