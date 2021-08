Bankraub in Dierdorf: Sprengsatz reißt Geldautomat aus der Wand

Es muss einen mächtigen Schlag gegeben haben mitten in der Nacht zum Freitag – gegen 3 Uhr explodierte an der Filiale der Westerwald Bank im Dierdorfer Industriegebiet ein Sprengsatz unbekannter Bauart, der an der Außenfassade verbaute Geldautomat wurde gesprengt. Trümmer flogen umher. Nach ihrer Tat flüchteten mehrere Unbekannte, vermutlich in einem Auto, möglicherweise in Richtung Autobahn – die Auffahrt Dierdorf zur A 3 ist keine dreieinhalb Kilometer entfernt. Hatten die Flüchtigen fette Beute im Gepäck? Dazu schweigt die Polizei, ebenso zur konkreten Vorgehensweise: „Das ist Täterwissen“, begründet ein Sprecher des Koblenzer Polizeipräsidiums auf Anfrage. Die Kripo in Koblenz hat die Ermittlungen übernommen, möglicherweise geht sie sogar aufs Landeskriminalamt über, wo ein Teil der ähnlich gelagerten Fälle der jüngsten Zeit gebündelt behandelt werden.