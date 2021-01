Westerwaldkreis

Besondere Zeiten erfordern besondere Formate: Aus diesem Grund hat die Westerwälder CDU ihren Neujahrsempfang im Superwahljahr 2021 ins Internet verlegt. Im virtuellen Raum trafen sich am Sonntagvormittag rund 40 Gäste mit Spitzenkandidat Christian Baldauf und den Direktkandidaten der Union, Jenny Groß und Jannik Pape, um sich auf die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz einzuschwören. Im Zentrum ihrer Kritik an der Landesregierung standen dabei der holprige Start der Impfkampagne und die schleppende Digitalisierung der Schulen.