Bahnhofstraße wird zum dritten Advent freigegeben: Verkehr in Montabaur läuft wieder

Die Hauptachsen Bahnhofstraße sowie Einmündung Freiherr-vom-Stein- und Wilhelm-Mangels-Straße sind fertiggestellt. So kann der Verkehr in der Kreisstadt zum dritten Adventswochenende wieder fast ungehindert rollen. In Seitenstraßen sollen letzte Arbeiten bis Ende Januar erfolgen, teilt die Verwaltung mit.

Mit Volldampf wird in diesen Tagen der Asphalt auf die Fahrbahn aufgetragen. Am 15. Dezember wird auch die Achse Freiherr-vom-Stein-Straße und Wilhelm-Mangels-Straße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Foto: rw-system/Stadt Montabaur/Christina Weiß

Aufatmen für alle Verkehrsteilnehmer in Montabaur: Von Freitagmorgen an ist die Bahnhofstraße wieder frei. Vom alten Bahnhof bis zum Kleinen Markt ist die Verbindung für Fußgänger und Kraftfahrer wieder freigegeben, teilt die Verwaltung mit. Zusätzlich wird am Freitag im Lauf des Nachmittags auch die Achse Freiherr-vom-Stein-Straße und Wilhelm-Mangels-Straße wieder geöffnet. Lediglich die Wallstraße und die Zufahrt zur Tiefgarage Nord bleiben noch für ein paar Tage gesperrt, längstens bis zum 21. Dezember, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ich bin sehr froh, dass wir es noch im Advent schaffen, die beiden Verkehrsachsen in Richtung Innenstadt freizugeben. So kann man für die Weihnachtseinkäufe wieder mit dem Auto in die Stadt fahren“, sagt Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland.

In der Bahnhofstraße gilt jetzt Tempo 20 für alle Fahrzeuge. Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen gestattet, die Gehwege sind zum Parken tabu. Im Januar werden Parkscheinautomaten installiert. Foto: rw-system/Stadt Montabaur/Christina Weiß

Ein paar kleine Einschränkungen bleiben allerdings noch bestehen: Im Bereich Wallstraße und Einfahrt zur Tiefgarage Nordfinden letzte Pflasterarbeiten statt. Die Sperrung dort wird je nach Baufortschritt aufgehoben, spätestens jedoch am 21. Dezember.

Geänderte Vorfahrtsregelung ersetzt vorerst Ampel

Die Wallstraße wird dann vorübergehend zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Wilhelm-Mangels-Straße. Die neue Ampelanlage kann erst im Januar in Betrieb genommen werden; in der Zwischenzeit haben Fahrzeuge auf der Achse Freiherr-vom Stein-Straße und Wilhelm-Mangels-Straße Vorfahrt. Die Bahnhofstraße ist im Abschnitt zwischen Kaiserstraße und Wallstraße nur im Einbahnverkehr in Richtung Steinweg und Kleiner Markt befahrbar. Das bleibt voraussichtlich so bis Ende Januar. Ebenso bleibt die Waterloostraße bis dahin Sackgasse, die Einfahrt ist nur von der Kaiserstraße her möglich.

Restarbeiten erfolgen nach der Winterpause

Die Bauarbeiten werden in diesem Jahr noch nicht vollständig abgeschlossen. Nach der Winterpause, also vom 8. Januar an, wird die Wallstraße nochmals für rund drei Wochen gesperrt, damit dort die Restarbeiten erledigt werden können. Auch in der Wilhelm-Mangels-Straße müssen noch die Gehwege gepflastert werden. Hier erfolgt dann eine halbseitige Sperrung, der Fahrzeugverkehr wird einspurig per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bushaltestelle Konrad-Adenauer-Platz bleibt bis Ende Januar 2024 am Busparkplatz an der Fröschpfortstraße.