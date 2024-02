Plus Westerwald Bahn spricht von „komplexer Schadenslage“: Reparaturen an ICE-Strecke sorgen weiter für Einschränkungen Nach dem Metalldiebstahl auf der Schnellfahrstrecke Köln/Rhein-Main von Donnerstag auf Sonntag ist es, anders als von der Deutschen Bahn zunächst angekündigt, über das gesamte Wochenende hinweg zu Einschränkungen auf der Strecke, an der auch die beiden ICE-Bahnhöfe Montabaur und Limburg-Süd in der Region liegen, gekommen. Von Andreas Egenolf

Nachdem die Strecke am Freitag zunächst voll gesperrt war, konnte laut einem Bahnsprecher am Freitagabend gegen 19 Uhr zumindest wieder ein Gleis befahren werden. „Dabei kann es derzeit auch zur Verringerung der Geschwindigkeit und in der Folge zu längeren Reisezeiten kommen, unter anderem wegen der nach wie vor noch laufenden ...