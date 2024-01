Bad Marienberg: Vermisstensuche endet glimpflich

Eine ältere Dame geht mit ihrem Rollator über einen Flur. (zu dpa « Zuzahlungen für Pflege im Heim noch weiter gestiegen») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa

Am Freitagabend ging bei der Polizeiinspektion Hachenburg die Mitteilung über eine vermisste, ältere und zugleich demenzkranke Bewohnerin der Seniorenresidenz „Anna-Margareta“ ein. Die mit rotlackierten Fingernägel und einem Rollator unterwegs gewesene 92-jährige Dame, konnte nach nur knapp einer Stunde Abwesenheit wohlbehalten in der Bismarckstraße an einer Ampel angetroffen werden. Die Polizeibeamten brachten die Frau dann zurück in ihr Pflegeheim durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hachenburg – und im Weiteren ihrer Station zugeführt werden. red