Plus Neuhäusel

B 49 wird im Juni zur Baustelle: Sanierung am Anschluss Neuhäusel-Ost

i Die Anschlussstelle Neuhäusel-Ost wird Anfang Juni an zwei Wochenenden saniert. Die B 49 wird dazu jeweils halbseitig gesperrt und der Verkehr auf der verbleibenden Spur durch Ampeln geregelt. Foto: Sascha Ditscher

Die Arbeiten zur Sanierung der Anschlussstelle Neuhäusel-Ost der Bundesstraße 49 laufen am Donnerstag, 6. Juni, an. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) in einer Pressemeldung mit. Im Zuge der Baumaßnahme werden die Fahrbahn der B 49 und deren Anschlussäste im genannten Bereich auf einer Länge von rund 300 Metern saniert. Die Maßnahme wird unter halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage umgesetzt.