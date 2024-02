Boden

Autobrand an der B 255 bei Boden: Fahrer kann sich retten

Ein Auto ist in Brand geraten, während der Fahrer auf der B 255, von Niederahr kommend, in Richtung Montabaur unterwegs war. Als der Mann gegen 12 Uhr Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte, fuhr er auf den Seitenstreifen und verließ den Wagen.