Auto kracht in Höhn gegen Baum: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Höhn sind am Mittwochmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Beim Zusammenprall mit dem Baum wurden zwei Menschen schwer verletzt. Foto: Ralf Steube

Wie die Polizei mitteilt, ist das Auto einer 67-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg in der Bahnhofstraße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge frontal mit einem Baum kollidiert. Die beiden Insassen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Zur Rettung und medizinischen Versorgung waren zehn Kräfte des Rettungsdienstes sowie 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höhn an Ort und Stelle. Die Strecke war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. red