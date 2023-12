Plus Ruppach-Goldhausen/Koblenz Auszeichnung für Gerold Sprenger: Landesverdienstmedaille für vielfältige Ehrenämter 20 Jahre lang war er Ortsbürgermeister, hat eine Generationen-Initiative mitgegründet und sich um die Seligsprechung von Pater Richard Henkes verdient gemacht. Nun ist Gerold Sprenger für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. Von Hans-Peter Metternich

Ehrenamtliches Engagement: Einst gerade in ländlichen Regionen eine Selbstverständlichkeit, ist es heute eine wertvolle Stütze sozialer Angebote. Als eine solche Stütze ist Gerold Sprenger aus Ruppach-Goldhausen in Koblenz mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet worden. Im großen Sitzungssaal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) in Koblenz wurde Sprenger durch den ...