Plus Montabaur Ausstellung über Grenzen hinweg: Kunstforum Westerwald mit europäischem Partner „Dialog, Partnerschaft und Frieden“, drei Schlagworte, die gerade in dieser Zeit in der Bevölkerung einen nicht unerheblichen Stellenwert genießen. Das haben sich auch der Verein „Kunstforum Westerwald“ (Kufo) und die europäische Künstlergruppe „Art-Moves-Europe“ auf die Fahnen geschrieben und ein gemeinsames Projekt zu diesem Thema angestoßen. Von Hans-Peter Metternich

Im Zentrum steht die Idee eines künstlerischen Dialogs in Zusammenarbeit zwischen je einem Kunstschaffenden der beiden Vereine. Dabei sollen eine Kufo-Künstlerin oder ein Künstler und ein Pendant von Art-Moves-Europe als Tandem ein gewähltes Thema in einem gemeinsamen künstlerischen Prozess umsetzen, sei es als Gegensatz oder in eine ähnliche Richtung weisend, ...