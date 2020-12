Westerwald

Es war einst Zuhause für Hunderte Dampfloks, heute ist es nur noch eine Industrieruine. Die Rede ist vom ehemaligen Bahnbetriebswerk und Ringlokschuppen in Dillenburg an der nordöstlichen Grenze des Westerwalds. So bedeutsam das Betriebswerk für die Bahn und rund 800 Arbeitnehmer Anfang des 20. Jahrhunderts war, so irrelevant wurde es einige Jahrzehnte später, was das Gebäude zu einem Inbegriff eines Lost Place im geografischen Westerwald macht.