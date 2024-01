Ausnahmezustand in Montabaur: Mann verschanzt sich in Wohnhaus – Spezialkräfte stürmen Gebäude

Eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Donnerstag, 25. Januar, einen Großeinsatz der Polizei in Montabaur ausgelöst. Unweit eines Gebäudes des Mobilfunkanbieters 1&1 an der Ruhrstraße hat sich die Person in einem Wohnhaus in verschanzt. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) hat nach Informationen unserer Zeitung gegen 12.35 Uhr das Wohnhaus gestürmt. Der Einsatz dauert an.