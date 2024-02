Ab sofort gibt es in Siershahn wieder einen Wochenmarkt. Zum Auftakt an Aschermittwoch boten acht Ständler ihre Waren feil. Künftig können die Kunden jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz mitten im Dorf ihren täglichen Bedarf an Lebensmitteln decken.