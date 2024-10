Probe vor der Italien-Reise: Die Zuhörer honorierten die Leistung des Chors mit begeistertem Applaus. Ganz sicher wird der Kammerchor Marienstatt mit diesem Programm auch die italienischen Zuhörer verzaubern. Die Westerwälder Musiker werden in den kommenden Tagen Konzerte in den Kirchen von Moniga am Gardasee, Gussago bei Brescia und Asola in der Provinz Mantua geben. Foto: Röder Moldenhauer