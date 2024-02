Ein elfjähriges Mädchen steht in einem Saal in Hachenburg im Licht und singt. Es singt von einem Sohn, der auf eine lange Reise geht, von seiner Mutter, die nicht schlafen kann, von dem Wunsch, einen Storch auf dem Haus zu sehen, nach Geborgenheit, nach Frieden. Es singt in seiner Muttersprache, Ukrainisch, mit klarer kräftiger Stimme von Willen und Glauben und Flügeln, die in den Himmel tragen.